OL - OM : un bijou de Valbuena, un hommage à Fofana, le premier but de Doria en L1 et le doublé de Lacazette

De quoi donner à Alexandre Lacazette l'envie de profiter d'être lui en bonne santé sur le terrain et de pouvoir y enchaîner les buts : le premier à la 61e minute de jeu (2-0) et le second, un quart d'heure plus tard (3-1, 75e). Un doublé synonyme de 189e et 190e but en Ligue 1 pour l'attaquant lyonnais. Et surtout d'une belle victoire pour l'OL.