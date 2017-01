OL-OM : avant ses retrouvailles avec le public lyonnais, Gomis a le soutien des joueurs

La possibilité d'un retour compliqué pour Bafétimbi Gomis dimanche soir, Bruno Genesio et Anthony Lopes ne l'ont pas écartée. "Je ne sais pas quel accueil lui sera réservé par les supporters car les conditions de son départ ont été particulières", a commenté le premier en conférence de presse ce vendredi, suivi quelques instants plus tard par le second : "La vision des supporters est sûrement différente de la nôtre mais nous, joueurs, l’accueillerons les bras ouverts."





En attendant une réponse sur le sujet, les deux hommes ont peut-être désamorcé les velléités des uns et des autres en se fendant d'éloges au sujet de l'ancien Lyonnais (2009-2014). "Bafé Gomis est un joueur qui a marqué l'histoire du club. Son départ a été un peu compliqué mais on garde une très bonne image de lui. C'était quelqu'un d'apprécié dans le vestiaire", a lâché Genesio, un message confirmé par Lopes : "On garde de très bons souvenirs de Bafé. C’est une personne assez exceptionnelle, un homme extraordinaire au quotidien."





Et s'il fallait douter de la bonne foi des Lyonnais, Bernard Lacombe souhaitait déjà le meilleur à Bafétimbi Gomis il y a deux jours. "S’il pouvait rester à Marseille, ce serait bien. Mais on ne sait jamais comment ça peut se passer avec les clubs britanniques (le joueur n'est "que" prêté par Swansea, ndlr). S’il peut marquer 20 buts cette saison, ça serait super. Mais pas dimanche ! Je vais d’ailleurs le lui dire (sourire)", a glissé le conseiller de Jean-Michel Aulas mercredi. Reste désormais à savoir si cette bienveillance sera partagée dans les tribunes...