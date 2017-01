"Olympico" : l’OL est devenu plus populaire que l’OM en France !

Des résultats difficiles à expliquer. On a longtemps cru que c’est à sa folle moisson de titres lors des années Tapie que l’OM devait sa très solide cote d’amour... mais Lyon emporte aujourd’hui une plus grande adhésion, alors que ses grandes heures ont eu lieu il y a dix ans. D’ailleurs, le PSG, quadruple champion de France en titre, ne recueille que 34% d’opinions positives. Alors quoi ? Alors on dit que le foot est le plus imprévisible de tous les jeux. Mais que dire de l’amour ?