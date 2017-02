Comparé à un handicapé, Abou Diaby fustige "l'humour méprisant et lâche" de Cazarre

Alors qu’il n’est plus apparu sur une pelouse de Ligue 1 depuis le 21 août 2016 et un déplacement à Guingamp et qu’il continue de se remettre d’une blessure à la cheville, Abou Diaby a refait parler de lui le week-end dernier. Toujours pour les mêmes raisons, à savoir ses multiples pépins physiques qui continuent de susciter des moqueries en tout genre. Mais la dernière en date s’avère être de mauvais goût.