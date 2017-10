OM-PSG (2-2) : buteur mais expulsé, Neymar peut-il assumer le leadership d’un grand club ?

Cela rappelle qu’il y a quelques semaines, les enfantillages du Brésilien pour disputer le droit de tirer les penalties à Edinson Cavani ont bien failli mettre le feu au vestiaire parisien. Hasard ou coïncidence : c’est Cavani, justement, qui a endossé le costume du sauveur ce dimanche soir. Après avoir provoqué, par son abnégation, et marqué le coup franc du 2-2 à la toute dernière minute, l’Uruguayen a dit ceci : "C'est un but important parce que le match commençait à passer, on était à la fin et on en avait besoin. C'est un point et c'est tout. C'était très difficile dans cette ambiance… On a beaucoup de choses à améliorer. Mais c'est le football, c'est comme ça ! Tu peux perdre ou gagner mais tu as besoin de tout donner pour sortir du terrain la tête haute." Une leçon.