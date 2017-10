OM-PSG : et si le plus joli coup du mercato parisien cet été était Dani Alves ?

Mais son rôle ne s'arrête pas là. Car si sur le rectangle vert il s'est imposé comme un cadre indiscutable, il n'hésite pas non plus à prendre des initiatives en dehors. Face à ses coéquipiers. "C'est un leader, peut-être de l'ombre, en entraînement et lors des matches. C'est un des deux qui parlement également dans les moments difficiles. Son palmarès parle pour lui", déclarait Adrien Rabiot, interrogé par Extra Time, le supplément de La Gazzetta dello Sport. Rappelons que c'est lui qui est à l'origine du dîner organisé après la brouille entre Edinson Cavani et Neymar suite au "penaltygate" contre Lyon (2-0). Sans doute s'est-il senti fautif (et redevable) d'avoir quelques minutes plus tôt confié le ballon à son ami et compatriote plutôt qu'au "Matador" uruguayen...