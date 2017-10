OM-PSG : le Classique est-il (déjà) joué d'avance ?

"On va rendre heureux beaucoup de supporters". Le ton est donné, le Classique lancé. Alors que le PSG se déplace au Vélodrome, ce dimanche à 21h pour affronter l'OM, les Parisiens arrivent gonflés à bloc, la confiance emmagasinée. Les mots choisis par les hommes d'Emery en disent long sur leur état d'esprit. À les entendre, Marco Verratti en tête, il n'y a qu'une issue possible : la victoire. "On sait ce que ça représente pour les supporters, pour la ville. On connaît la rivalité qu'il y a avec Marseille. C'est beau de jouer dans une ambiance comme ça, on va faire le maximum pour repartir avec la victoire."