OM-PSG : Daniel Alves et Patrice Evra manqueront le "Classique"

Côté parisien, il y aussi un absent de marque, et il s’agit là encore d’un arrière latéral expérimenté, mais habituel titulaire, lui (contrairement à Evra) : Daniel Alves, blessé, a en effet été laissé aux soins, a indiqué le PSG, sans préciser la nature de la blessure du Brésilien. Lucas, Christopher Nkunku et Hatem Ben Arfa, bien qu’en très bonne forme physique, n’ont pas été retenus non plus. En revanche, le capitaine, Thiago Silva, enfin remis de la blessure à la cuisse contractée en équipe du Brésil, effectuera son grand retour à l’occasion de ce choc majuscule de la Ligue 1.