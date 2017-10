OM-PSG : pour Bengous, "ceux qui disent que le match est déjà plié, ce sont des Footix"

LCI : On entend ici et là que cet OM-PSG est déjà joué d'avance. Qu'en pensez-vous ?

BENGOUS : Ce sont des ragots. Ceux qui disent ça sont des Footix. Dans le football, tout peut arriver. Ça fait six ans que j'attends cette victoire de l'OM sur le PSG. L'année dernière (défaite 5-1, ndlr), je l'ai mal pris, ça nous a fait mal. Mais je ne vois pas pourquoi Marseille ne pourrait pas gagner cette année. On en a vu des choses dans le foot. J'ai le souvenir du match avec les minots au Parc (0-0 en 2006, ndlr), on avait ramené le nul mais on avait l'impression qu'on avait gagné. Regardez aussi le match du France-Luxembourg (0-0). On les prenait pour boulangers, on s'est trompé. Moi, je vous le dis, on va aller chercher cette victoire. Tout est possible, surtout si les joueurs ont l'envie et la grinta comme face à Nice (victoire 4-2, ndlr).

LCI : Les Parisiens claironnent déjà à propos de leur future victoire au Vélodrome. Ils vont même jusqu'à dire que c'est "un match comme les autres"...

BENGOUS : Ils fanfaronnent parce qu'ils savent qu'ils sont au-dessus de toute la Ligue 1. Par contre, au-dessus de certaines équipes d'Europe, je ne crois pas. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Pour eux, c'est une formalité de gagner. Nous, la dernière fois qu'on les a battus, c'était il y a six ans, à l'époque des Lucho, Ayew et Mbia (victoire 3-0, le 27 novembre 2011, ndlr). Là, quand je vous en parle comme ça, on dirait que je n'étais même pas né tellement ça fait longtemps (rires). Après, les Parisiens le savent très bien, ce n'est pas un match comme un autre, quoiqu'ils en disent.