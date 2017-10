OM-PSG : les supporters parisiens (à nouveau) interdits de déplacement au Vélodrome

L'arrêté préfectoral publié vendredi en milieu de journée stipule donc que "du dimanche 22 octobre 2017 à 8h00 au lundi 23 octobre 2017 à 4h00, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel d'accéder au stade Orange Vélodrome de Marseille et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies environnantes." Le texte précise également que "sont interdits dans (ce) périmètre, dans l'enceinte et aux abords du stade la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être utilisé comme projectile, la possession et le transport de toutes boissons alcoolisées".