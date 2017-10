OM-PSG : et si les arbitres étaient sanctionnés comme le souhaite Mbappé ? On leur a demandé leur avis

D'éventuelles sanctions qui font grincer les dents. "S'il fallait suspendre tous les arbitres, il n'y en aurait plus beaucoup", a réagi l'ancien arbitre international Bruno Derrien, joint par LCI. "Sachez qu'ils font déjà l'objet d'un suivi. Ils sont évalués. Ils reçoivent une note, sont intégrés dans un classement et font face à une remise en cause perpétuelle. Il peut ainsi y avoir des sanctions, sauf qu'elles ne sont pas médiatisées. Ils peuvent être rétrogradés. Il est aussi arrivé qu'un arbitre soit mis au repos, non pas parce qu'il a oublié de siffler un hors-jeu ou un penalty mais parce qu'il est en méforme ou dans une mauvaise passe."





Ancien arbitre de Ligue 1, Philippe Malige a fait part à LCI de sa méfiance vis-à-vis de ces interviews d'après-match, lors desquelles "les joueurs parlent sous le coup de l'énervement et de la frustration". "Mbappé aurait toutefois pu s'abstenir", a-t-il jugé. "On ne sanctionne pas un joueur qui manque une occasion toute faite, alors pourquoi irait-on sanctionner un arbitre qui essaie de faire de son mieux ? Et puis, quoiqu'il en soit, ça n'excuse pas le geste que Mbappé a eu envers Ruddy Buquet, qui fait partie des arbitres facilement ouverts au dialogue. Même si on ne peut pas passer son temps à discuter."