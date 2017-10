OM-PSG : que risquent Neymar et Mbappé ?

SANCTIONS - Respectivement exclu et remontré envers l'arbitrage lors de OM-PSG, Neymar et Kylian Mbappé devraient voir leurs cas étudiés par la Commission de discipline de la LFP. Si le Brésilien est déjà assuré de manquer le match de Nice ce vendredi, il pourrait être sanctionné plus lourdement. À l'instar de son coéquipier français.