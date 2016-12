OM : Recruter au mercato ? "On a démontré qu’on était capable de bien faire sans", répond maintenant Rudi Garcia

Il faut dire que, depuis la fessée (4-0) administrée par Monaco le 26 novembre, non seulement son OM n’a plus perdu, mais il a beaucoup gagné : un nul (0-0) à Saint-Étienne, puis quatre victoires de rang. "On a un groupe avec un mental fort, qui croit en ses capacités, avec des joueurs qui sont une vraie plus-value quand ils rentrent, que ce soit pour défendre l'acquis ou offensivement, a insisté le coach. On fait un résultat à 14, voire à 19 (en comptant les remplaçants qui ne sont pas entrés en jeu, ndlr). Au niveau du classement, on ne pouvait pas faire mieux, mais on n'est qu'à la moitié du Championnat, on est revenu là où l'OM doit être a minima. Les quatre premiers sont très loin mais on a le temps de revenir. Après, il y aura des matchs difficiles en janvier et il faudra être prêts." Avec ou sans recrues, donc.