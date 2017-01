OM : Rudi Garcia envoie gentiment paître Didier Drogba... et déclare sa flamme à Dimitri Payet

"C'est vrai qu'ici, ça a été un joueur fantastique. Après, je pense qu'il faut parfois rester sur des expériences énormes, comme elle l'a été pour lui. A chaque moment, ses possibilités", a ainsi, très diplomatiquement, décliné le coach de l’OM. Manière de dire qu’en revenant, il abîmerait sans doute à jamais la trace qu’il a laissée dans le cœur des Marseillais. "On voudrait des joueurs qui s'inscrivent dans notre projet. Pas dans un projet de six mois ou de 2ème partie de saison", a ajouté le technicien, qui a aussi précisé que "la priorité, c’est un latéral gauche".... Enfin, Rudi Garcia a été interrogé sur le cas Dimitri Payet. "On ne peut pas trop parler, on n’est pas les plus puissants d’Europe, a-t-il répliqué. Mais bien évidemment que je le prends tous les jours." Pour le coup, l'intéressé en a aussi envie. Mais le foot, comme l'amour, est un jeu décidément bien compliqué.