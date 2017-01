Opéré d'une greffe d’un rein et d'un foie, Pierre Ménès "rêve" de revenir à l'antenne avant la fin de saison

Tout en restant prudent : "Je ne suis pas guéri, je n'ai pas ma joie de vivre, je n'ai pas ma gouaille, mon côté corrosif et caustique", a encore expliqué sur Europe 1 le sniper du foot français. Une chose est sûre, pourtant, l'antenne lui manque. "Je veux revenir… Je ne veux pas revenir pour être assis sur mon tabouret et être éteint. Je veux revenir en étant moi-même, a déclaré Pierre Ménès sur RTL. Je ne fais pas de pronostics. Si je peux revenir avant la fin de la saison, ce sera mon plus grand rêve. Puis, s'il faut attendre l'année prochaine, on attendra la saison prochaine".