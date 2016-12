Ouganda : une équipe de foot et ses supporters victimes d'un naufrage meutrier

Selon The Independent, le bateau, qui transportait environ 45 personnes, a commencé à prendre l'eau lorsque trop de passagers se sont retrouvés du même côté de l'embarcation, la faisant chavirer puis sombrer. La police a déclaré que 15 personnes avaient survécu, tandis que 9 corps avaient été découverts, noyés. D'après la BBC, l'équipe de football du district de Buliisa et ses supporters chantaient et jouaient de la trompette durant la traversée. Ils se rendaient à un match de Noël dans le district d'Hoima avant que le drame ne se produise.