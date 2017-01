LIGUE 1 - Vainqueur à Rennes, Paris remercie (déjà) Julian Draxler

Mais l’action la plus symbolique du match fut ce premier but. Le seul de la rencontre quelques minutes avant le repos (39e). À l’origine un centre à ras de terre de Verratti, qui trouvait Draxler à l’entrée de la surface côté gauche. Toujours avec les mêmes qualités de finesse, de sang-froid et cette tranquilité entrevues sur son but face à Bastia, l’international allemand a frappé et enroulé un ballon sur la gauche de Costil.