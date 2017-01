Patrice Evra récupère un numéro de maillot... retiré par l'OM

A l’heure où Souleymane Diawara avait fait ses adieux au stade Vélodrome à la fin de la saison 2013-2014, le défenseur sénégalais avait été présenté par l'ancien président Vincent Labrune comme étant "le premier joueur à entrer au Hall of Fame" de l’Olympique de Marseille et avait alors retiré le numéro 21 qu'il portait afin de lui rendre hommage. Deux ans et demi plus tard, ce fameux hommage parait bien dérisoire.