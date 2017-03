Paul Pogba blessé, forfait en équipe de France

Les Bleus devront se passer de Paul Pogba pour leurs prochains matches. Le milieu de terrain s'est blessé jeudi, alors qu'il jouait le huitième de finale de football contre Rostov avec Manchester United en Europa League. Après s'être fait mal derrière la cuisse droite, le joueur a dû sortir du terrain en boitant avant d'être remplacé par Marouane Fellaini à la 48e minute. Son équipe s'est malgré tout qualifiée pour les quarts (1-0).





Il ne devrait donc plus retrouver la pelouse pendant environ trois semaines. Interrogé à ce sujet, son entraîneur José Mourinho a répondu qu'il n'était pas sûr, mais qu'il était "certain qu'il sera absent à Middlesbrough (dimanche) et en équipe nationale."





L'international français ne sera donc pas non plus présent contre le Luxembourg le 25 mars pour les qualifications au Mondial-2018, ni lors de la rencontre amicale avec l'Espagne, prévu le 28 mars à Saint-Denis.