Pelouses chauffées, bâches, luminothérapie... les clubs de Ligue 1 préparent la vague de grand froid

Entre les saisons 2002-2003 et 2011-2012, 119 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été annulés à cause des intempéries, selon les chiffres de la LFP. Pour éviter que cela ne se reproduise cette saison, et alors que certaines rencontres ont dors-et-déjà été reportées en décembre dernier au moment du brouillard, certains clubs ont préféré prendre les devants et s'équiper, malgré des moyens inégaux.