PSG : "Le problème avec Neymar est résolu", affirme Edinson Cavani

Samedi dernier, un frisson a parcouru le Parc des Princes quand un penalty a été sifflé. Et on ne parle pas de celui de la 89e minute, en faveur de Bordeaux, alors que le score était de 6-1 (score final 6-2). Non, c’est quand l’arbitre en a sifflé un pour Paris, à la 40e, que le public parisien a tremblé. La faute à la bisbille qui a opposé les deux attaquants stars du PSG, Neymar et Edinson Cavani, lorsque le dernier en date, face à l’OL (2-0) le 17 septembre, avait été sifflé… Ladite bisbille, depuis, a pris des proportions monstres, sans que l’on sache ce qui a été décidé, ou non, pour y mettre fin, ou non. Quoi qu’il en soit, c’est Neymar, et non plus Cavani, qui, samedi, l’a tiré. Et, ce mardi, l’Uruguayen est revenu sur la polémique.