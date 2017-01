PHOTOS - Messi, Cristiano Ronaldo, Griezmann... : comment les stars du foot ont passé le réveillon du Nouvel An

De son côté, Antoine Griezmann a passé la soirée du réveillon avec plusieurs coéquipiers de l’Atlético de Madrid. Pour l’occasion, les Colchoneros se sont même laissé aller à un Mannequin Challenge plus ou moins réussi. Alors que son grand pote Paul Pogba s’est retrouvé en boîte de nuit avec un certain Usain Bolt. Les deux autres "Frenchies" de Manchester United, Morgan Schneiderlin et Anthony Martial, ont fait plus sobre et ont partagé ce 31 décembre entre couples.