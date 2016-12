Pierre Ménès "très touché" par le beau cadeau du président du PSG

Les jours passent et l’état de santé de l’animateur Pierre Ménès, qui a récemment subi une greffe d’un rein et d’un foie, semble s’améliorer, en témoigne le cliché posté sur son compte Twitter ce mercredi. Le journaliste de Canal+, que l'on pourrait retrouver sur le plateau du Canal Football Club avant la fin de la saison, est certes toujours hospitalisé après sa lourde opération mais il apparaît moins fatigué que sur les précédentes photos et arbore même un large sourire après avoir reçu un joli cadeau.