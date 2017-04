Pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain prend (provisoirement) la tête du championnat après son succès sur Montpellier (2-0)

C'est une première cette saison. Ce samedi, le Paris Saint-Germain a pris la tête du championnat de France en s'imposant au Parc des Princes face à Montpellier, sur un score de deux buts à zéro, lors de la 34e journée de Ligue 1. Après un premier quart d'heure poussif, les joueurs d'Unai Emery ont enclenché la seconde pour retrouver un jeu huilé et séduisant à domicile.





Juste avant la demi-heure de jeu, c'est l'homme providentiel du club parisien cette saison, Edinson Cavani, qui a ouvert le score pour les Rouge et Bleu après une action rondement menée et un très bon travail de Blaise Matuidi. L'international français, au four et au moulin ce samedi, servait ainsi le goleador uruguayen sur un plateau en centrant en retrait au point de penalty, laissant "El Matador" conclure face au portier montpelliérain. Une ouverture du score qui aurait pu être plus précoce si Marco Verratti (20ème) ou encore Thiago Motta (24ème) avaient converti leurs occasions.