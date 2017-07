Pour "perturber" les attaquants adverses, un club de D4 anglaise dégaine un maillot de gardien psychédélique

Le club des Wycombe Wanderers a semble-t-il trouvé LA méthode pour ne plus encaisser de but. Le club d'EFL League, la quatrième division anglaise, a présenté ce jeudi un nouveau maillot de gardien, destiné à "perturber" la concentration des buteurs adverses. Au menu : des couleurs fluorescentes ainsi que des motifs psychédéliques. De quoi faire pâlir n'importe quel amateur des années 1960.





Fabriqué en collaboration avec l'équipementier O'Neills, le maillot, jaune fluorescent, est entièrement orné de "motifs distinctifs", conçus pour que le gardien "apparaisse plus grand et plus imposant quand un attaquant surgit et s'apprête à frapper", explique très sérieusement le club sur son site internet.