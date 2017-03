Pourquoi les Bleus devront se méfier du Luxembourg de Vincent Thill

" Sur le papier", l'opposition entre l'équipe de France (6e au classement FIFA) qui caracole en tête du groupe A dans ces qualifications pour le Mondial 2018 et le Luxembourg (135e et bon dernier) peut paraitre déséquilibrée. Et, pourtant, il faudra tout de même se méfier de cette équipe qui n'a plus battu la France depuis des lustres (1914). Au total, en 16 confrontations, les Français présentent le bilan confortable de 15 victoires (pour une seule défaite donc). Ajoutez à cela le fait que le Luxembourg n'a plus fait trembler les filets français depuis 39 ans. Une semaine tout juste avant que Didier Deschamps (48 ans aujourd'hui) ne fête ses 10 ans.





Il y a 6 ans jour pour jour, le 25 mars 2011, lors d'un match qualificatif pour l'Euro 2012, pour leur dernière confrontation au stade Josy-Barthel (sous l'ère Laurent Blanc) avec Samir Nasri pour capitaine, les Tricolores n'avaient pas tremblé. Toutefois, ils ne s'étaient pas promenés non plus (2-0, buts de Mexès et Gourcuff).