Premier League : Chelsea s’effondre à Tottenham, la course au titre complètement relancée

Le présent, lui, est un peu moins reluisant, en ce qui les concerne : Tottenham grimpe sur la 3e marche du podium, reléguant Arsenal à la 5e place. Plus largement, c’est toute la course au titre qui est à présent relancé. Toujours leader, Chelsea ne compte toutefois plus que cinq points d’avance sur Liverpool, 2e (en gagnant ce mercredi, ça aurait fait 8). Et les Reds, eux, n’ont que 2 points d’avance sur Tottenham et Manchester City.