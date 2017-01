Premier League : et de six victoires de suite pour Manchester United, qui dit (encore) merci Zlatan

Quand son équipe souffrait mille peines en début de saison, José Mourinho avait la fâcheuse habitude de s’en prendre à l’arbitre après les matchs. Ce lundi, l’entraîneur portugais de Manchester United ne dira rien. En effet, ses hommes se sont imposés (2-0) face à West Ham, alignant ainsi leur 6e victoire de rang en Premier League (la 7e toutes compétitions confondues), notamment grâce à un but de Zlatan Ibrahimovic qui aurait dû être invalidé pour hors-jeu. De plus, les Red Devils ont bénéficié d’un carton rouge brandi au bout de 14 minutes à l’encontre du malheureux Sofiane Feghouli, qui connaissait là sa première titularisation de la saison, et venait d’apprendre qu’il n’était pas retenu parmi les Algériens appelés à disputer la CAN.