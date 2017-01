Premier League : Manchester City humilié à Everton (4-0), Pep Guardiola reste droit dans ses bottes

Voilà pour l’analyse du match, on ne peut plus factuelle. Et sur le marasme dans lequel ses hommes sont plongés depuis plusieurs semaines maintenant ? "Ça fait un mois que je dis à mes joueurs de ne pas regarder le classement, de se concentrer juste sur le prochain match. On n'évaluera nos performances, les miennes et les leurs, qu’à la fin de la saison. En football, comme en basket et dans d’autres sports, vous devez mettre le ballon dans les filets quand l’adversaire ne le peut pas. Dans la balance, votre façon de créer et de concéder à l’autre équipe peut vous punir. C’est pourquoi, encore une fois, je dis que ce n’est pas facile pour les joueurs. Pour eux, ce n’est pas que ça ne compte pas, mais ils souffrent. Ils souffrent et, je le répète, ça va les rendre plus forts. Peut-être pas cette saison, mais durant leurs carrières, à l’avenir." Les journalistes ont pris des notes.