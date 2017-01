Premier League : Manchester City refait son retard sur Liverpool (grâce à un but de Gaël Clichy)

De leur côté, ceux de Pep Guardiola ont aussi souffert, mais ils sont parvenus , bien que vite réduits à 10, à prendre les trois points, qui compensent ainsi opportunément les deux tiers de l’avance prise par Liverpool samedi. Chose rare : Gaël Clichy a marqué (son 3e but en 311 matchs de Premier League), le latéral gauche ayant en outre ouvert le score du pied droit, à l’heure de jeu. Soit dix petites minutes avant que Sergio Agüero ne double la mise. Une bonne idée vu que Ben Mee a permis à Burnley de réduire le score à 2-1 dans la foulée. Mais le tableau d’affichage n’a plus bougé et voilà City de retour sur le podium. Loin de ces turpitudes, c’est Chelsea qui se frotte les mains : en cas de succès mercredi à Tottenham, Antonio Conte et les siens compteraient huit points d'avance en tête du Championnat. De quoi voir venir toute déconvenue imprévue.