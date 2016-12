VIDÉO - Pedro, Ibra et Giroud s'éclatent pour le Boxing Day

Derrière eux, on tente de suivre le rythme et Manchester United, pourtant très mal parti en début de saison après avoir changé d'entraîneur ainsi qu'une large partie de son effectif, semble enfin avoir trouvé le sien. Tout comme Zlatan Ibrahimovic, auteur du deuxième but des Red Devils lors de leur victoire 3-1 sur Sunderland, qui offre aux hommes de José Mourinho une victoire précieuse et de consolider son retour dans le Top 6. Au passage, l'ancien Parisien inscrit-là son dixième but en dix matchs...