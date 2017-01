Prix Fifa : déjà vainqueur du Ballon d'or, Cristiano Ronaldo s'avance vers un nouveau sacre

Cependant, comme pour le Ballon d'Or, il y a déjà des fuites et le journal Marca annonçait dimanche que Ronaldo, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et de l’Euro 2016 sous le maillot du Portugal, allait l'emporter et devancer les finalistes Messi et Griezmann, ce qui en soit n'est pas vraiment un scoop. Seul accroc pour le Portugais de 31 ans : son nom est apparu dans le scandale des Football Leaks. Pas sûr pour autant que ces révélations troublent le vote des sélectionneurs et des capitaines des équipes nationales et des journalistes spécialisés qui vont attribuer le prix.