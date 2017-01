Problèmes de sécurité et supporters trop bouillants, une tournée en Tunisie pas si détendue pour le PSG

Drôle de rentrée. Même si ce séjour tunisien était bref, les Parisiens sont arrivés mardi soir et repartis un peu plus de 24 heures plus tard, ils ont tout de même eu le temps de faire énormément de choses. Mais surtout de constater que l'ambiance au pays d'où est origine la famille d'Hatem Ben Arfa est quelque peu tendue. Et malgré le maintien de l'Etat d'urgence, après des attaques djihadistes sanglantes il y a un an, les dirigeants du PSG se sont par ailleurs étonnés de quelques failles de sécurité durant leur périple.