PSG : pour Thomas Meunier, le jour de gloire est arrivé

Sauf que samedi, l’entraîneur, Unai Emery, a titularisé simultanément Meunier et Alves, le second dans un rôle plus offensif… Et paradoxalement, c’est le défenseur belge qui s’est signalé aux avant-postes en marquant les deux buts de son équipe. "Quand j’étais petit, j’étais attaquant et on gagnait 18-0 contre des équipes de village, raconte-t-il. C’était magique. Pour moi, il n’y a pas meilleure sensation que marquer. Avec la Belgique et le PSG, on joue offensif et c’est ce qu’il me faut. Avec le temps, en raison de la concurrence, j’ai fini par reculer sur le flanc droit, puis milieu et enfin latéral droit, mais l’instinct du buteur est toujours en moi." Résultat : Thomas Meunier est impliqué, cette saison, dans 14 buts en 10 matchs (7 buts, 7 passes décisives) ! Cela pourrait très vite le rendre incontournable aux yeux de son coach. Et même, qui sait, en faire une star du PSG.