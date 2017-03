D'accord, le PSG a été nul et humilié par le Barça, mais il s'est quand même bien fait voler...

C'est sans doute le tournant du match. Alors que le FC Barcelone, mené 3-1, semble avoir abandonné tout espoir de qualification, Angel Di Maria et Edinson Cavani lancent un joli contre sur un deux contre deux. Et alors que l'Argentin peut facilement donner une passe de but à l'Uruguayen et envoyer définitivement Paris en quart de finale, il préfère tirer et semble alors complètement rater sa frappe. Problème, Di Maria est en fait déséquilibré par le tacle par derrière de Mascherano (encore lui...) ! Et on n'est pas dans l'interprétation, puisqu'après le match, le défenseur a lâché : "C'est clair que j'ai fait faute sur Di Maria, mais je ne crois pas que cela soit la raison de l'élimination du PSG". On peut en douter, car à 3-2, la messe était dite.