La boulette de Matuidi pour souhaiter une bonne Saint-Valentin à sa femme

Qui a dit que le romantisme était mort ? Alors que Blaise Matuidi sortait d'un match exemplaire en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Barcelone au Parc des Princes (victoire 4-0), le milieu de terrain du PSG a voulu rendre hommage à sa femme, Isabelle Malice, pour la Saint-Valentin. C'est sur Twitter que le footballeur a posté son message d'amour : "A ma femme adorée <3 Joyeuse Saint Valentin #Onlove", accompagné d'une photo du couple. Problème : le cliché est une capture d'écran, avec une recherche "matuidi femme" dans Google Images.





On imagine que Matuidi était trop occupé à fêter la victoire avec ses coéquipier pour poster lui-même ce message et a laissé faire son community manager, qui risque d'entendre parler de cette histoire encore un moment. Si le tweet a été effacé depuis, remplacé par une vraie photo du couple, le mal est fait, et les internautes s'en sont donnés à coeur joie. Beaucoup de moqueries avec de nombreuses captures d'écran du fail. Rien ne se perd sur Twitter.