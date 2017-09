PSG – Bayern Munich : et si Paris avait (enfin) trouvé la recette pour gagner la Ligue des champions ?

Empiler onze bons joueurs n’a jamais fait une bonne équipe. C’est d’ailleurs ce qui fait tout le charme un peu canaille du football, ce sport où le plus fort n’a aucune garantie de victoire. Le choc entre le PSG et le Bayern Munich, remporté 3-0 par les Parisiens mercredi soir en Ligue des champions, est encore venu nous le démontrer. Il ne s’agit pas ici d’affirmer que les Munichois étaient plus forts, mais simplement de constater qu’ils ont eu le contrôle du ballon (62% de taux de possession), ont fait plus de passes (568, contre 368 pour le PSG), ont centré plus de fois (36, contre 4 centres parisiens) et ont même plus souvent tiré au but (16 tentatives bavaroises, 12 pour Paris). C’est une autre singularité du jeu de football : les chiffres ne suffisent pas pour traduire l’idée d’une domination.