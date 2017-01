PSG : ça a donné quoi, au juste, les premiers pas de Julian Draxler sous son nouveau maillot ?

Pour tout dire, durant ces 45 minutes, il s’est comporté comme un meneur de jeu à l’ancienne. Sans ballon, s’il est quelques fois allé coller des tampons, on l’a peu vu aller au pressing, marchant pour anticiper une prise intelligente des espaces qui allaient s’ouvrir. Avec la gonfle au pied, il y eut pas mal de prises de risques, et même de dribbles. À la 71e, il s’est fendu de quelques passements de jambes, avant d’enchaîner avec une passe en retrait aussi brillante que spontanée pour Lo Celso, dont la frappe cadrée a failli faire mouche. Dans les arrêts de jeu, c’est sa remise pour Rabiot, plein axe, qui a permis au jeune milieu de servir ensuite Augustin, ainsi auteur du 3e but parisien. La dernière ou l’avant-dernière passe. Mais aucune frappe n’est à mettre à son actif, puisque même la seule fois où il s’est trouvé dans une position idéale, à la 60e, il a préféré donner en retrait. Dit autrement: il est déjà clair que Julian Draxler peut beaucoup apporter... Et qu’il ne pourra rien faire tout seul.