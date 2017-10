PSG : direction sceptique, différend avec Neymar, clans... Unai Emery est-il en train de perdre la main ?

L'horizon s'obscurcit pour Unai Emery. Bien que le PSG, toujours invaincu cette saison, caracole en tête de Ligue 1 et de son groupe en Ligue des champions, un bilan rêvé par tous les coachs d'Europe, le technicien basque est dans l'oeil du cyclone. Depuis la victoire face au Bayern Munich (3-0), son PSG se repose sur ses acquis. Si sur le terrain les résultats suivent malgré un niveau de jeu en-deça des espérances, en témoignent les mauvaises prestations, à Dijon (1-2), Anderlecht (0-4) et Marseille (2-2), l'état d'esprit des Parisiens est aussi en cause. Le coach espagnol peine à jongler avec les egos et à faire adhérer ses joueurs au projet collectif.