PSG : Jesé devrait bien être prêté à Las Palmas

Neuf petits matchs et puis s’en va ? C’est bien ce qui se dessine concernant Jesé, l’attaquant espagnol du PSG recruté au Real Madrid cet été contre 25 millions d’euros, et qui avait alors paraphé un contrat avec le club de la capitale expirant en juin 2021. Une demi-saison a donc suffi pour remettre en cause cet engagement. Car, selon la très sérieuse Cadena Ser, le joueur a donné son accord à Las Palmas pour rallier le club de sa ville natale, actuel 10e de Liga, durant le mercato de janvier.