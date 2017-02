Malade de football, causeries d'avant-match, proche des remplaçants... : mais c'est quoi la méthode Emery ?

LCI : Quel a été le point de départ de cette biographie sur Unai Emery ? Son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier ?

Romain Molina : C'est mon éditeur qui m’a proposé fin juillet-début août de faire ce projet et de vulgariser Emery. Mais moi je n'avais pas envie de vulgariser le personnage. Donc j'ai appelé Igor Emery, le frère d'Unai, et je lui en ai parlé. En revanche, j'ai demandé une totale liberté à Unai et puis c'était parti. J'ai récolté plus de 40 témoignages. Le PSG n'a pas eu son mot à dire là-dessus. Personne ne l'a lu avant. J'ai laissé toutes les confidences des joueurs et entraîneurs pour que ce soit le plus intimiste possible.

LCI : Racontez-nous votre long entretien avec Unai Emery à la fin du livre. Comment s'est déroulée la rencontre ?

Romain Molina : On devait faire l'entretien avant le match à Arsenal, un dimanche (en novembre). Finalement, son frère m'appelle et me dit qu'Unai n'arrivait pas à se sortir de la préparation de ce match. Il était vraiment trop dedans, il ne parlait plus et s'était mis en mode commando. Il terminait de visionner les matches à 2-3 heures du matin pour voir la tactique à adopter, le discours à tenir pour chaque joueur. On a finalement réalisé l'entretien le vendredi, juste avant le déplacement à Lyon. On n'a pas compté le temps, on a fini sur les coups de minuit, il était à la salle de sport avant... Il a été vachement franc et il ne m'a pas servi la soupe. Il est notamment revenu sur sa relation avec Carlos Bacca (FC Séville), qui l'a insulté de tous les noms. Ou encore sur l'anecdote des paris sportifs où il raconte qu'il se mettait perdant car il n'avait pas confiance.

LCI : Quel est le trait de caractère qui vous a le plus marqué dans la personnalité d'Unai Emery ?

Romain Molina : Tout d'abord, j'ai essayé de faire ce livre sans un regard biaisé. Donc j'ai voulu entendre des personnes avec qui ça s'est bien passé et d'autres avec qui ça s'est moins bien passé. Certains n'ont pas voulu répondre comme Valeri Karpin (ex-entraîneur du Spartak Moscou), Monchi (directeur sportif du FC Séville). Mais tous les gros joueurs ont bien voulu témoigner et ça signifie quand même quelque chose du gars. Même David Villa, qui n'est pas très proche d'Emery, a bien voulu parler. Il a mis en lumière sa capacité d'échange. C'est un homme qui aime la confrontation et qui veut entendre le joueur argumenter pour qu'il progresse. Car Unai est toujours dans une quête de progression, c'est son fameux "chemin". Mais sinon c'est quelqu'un de têtu, de travailleur et d'humain avant tout.