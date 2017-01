Lucas : "J’essaye de tout donner pour montrer que je suis capable d’être titulaire au PSG"

LCI : Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir ambassadeur du prochain Mondial de hockey sur glace ?

Lucas : J'ai accepté ce rôle car c’est une manière de remercier le peuple français, de la façon dont il m’a accueilli et de faire briller un autre sport qui le mérite et ça me fait vraiment plaisir. C'est une manière aussi de donner de la motivation aux Brésiliens d'investir dans ce sport-là. Je vis une expérience magnifique ici. Il faut avoir beaucoup de talent et beaucoup de qualités pour jouer au hockey. Ce n'était pas facile de se retrouver sur la glace !

LCI : Ce rôle d’ambassadeur, c’est aussi un moyen de se changer les idées après le match contre l’AS Monaco (1-1), qui ne s’est pas forcément très bien passé dimanche soir au Parc des Princes…

Lucas : Oui, ce n’était pas un très bon résultat pour nous. Nous n’étions pas au top comme d’habitude, qui plus est chez nous, au Parc. Mais on a joué contre une équipe très organisée, très forte et qui mérite d’être première du Championnat de France. C’était un match très chaud, très difficile avec peu d’occasions. Mais on continue. Nous ne sommes qu’à trois points de Nice et de Monaco, il reste encore beaucoup de matches pour rattraper le retard. On va tout donner pour être champion de France.

LCI : Comment le groupe parisien vit ces contre-performances lors des grands rendez-vous ?

Lucas : Il y a forcément un peu de déception car on voulait gagner ce match contre Monaco, qui était très important. On n’était pas forcément très bien, on n’a pas su se créer des occasions, mais ça arrive… Heureusement que l’on n’a pas perdu car si on avait perdu un tel match, ça aurait été difficile. Le championnat est très chaud en ce moment, mais c’est bien pour la France.