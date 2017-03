PSG : malgré l’humiliation face au Barça, Unai Emery garde le "soutien plein et entier"de Nasser Al-Khelaïfi

"Ce n'est pas le moment pour en parler, on va se calmer", avait simplement lâché Nasser Al-Khelaïfi, teint livide, quand il avait été interrogé à chaud sur le sort de son entraîneur après l'affligeant 6-1 subi par le PSG face au Barça. Trois jours plus tard, la déception du président du club n'est pas retombée, mais sa colère s'est apaisée. Dans une interview publiée samedi dans Le Parisien, il apporte un soutien sans faille à Unai Emery.





"Depuis son arrivée, Unai Emery travaille énormément chaque jour pour faire progresser cette équipe, fait valoir le président du PSG dans cet entretien. Nous devons maintenant tirer tous les enseignements de cet échec et non pas réagir sous le coup de l'émotion". Le Qatari explique avoir "déjà eu de longues conversations" avec son coach depuis la déroute du Camp Nou. Et elles l'ont visiblement convaincu : "Unai a des qualités en lesquelles nous croyons. Il a mon soutien plein et entier. Avec lui, nous allons parler des changements qui seront nécessaires à l’intersaison".