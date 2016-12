PSG : Nasser Al Khelaïfi a "vu dans les yeux des joueurs" qu’ils finiront champions de France

Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs son explication à lui : "C’est un problème de motivation. Après, vous prenez des buts et vous perdez confiance peu à peu. (…) Ça fait presque cinq ans qu’on a les mêmes joueurs, ce n’est pas toujours évident de retrouver la motivation." Ce qui explique (aussi) pourquoi, en janvier, Paris "va essayer de corriger les erreurs" (on cite encore le président) du dernier mercato estival. Le patron du club parisien pousse enfin l’optimisme jusqu’en Ligue des champions, et ce malgré le terrible sort que lui a réservé le tirage des 8es. "On a de grandes chances d’éliminer Barcelone, ose-t-il en effet. On les connaît très bien, et notre coach les connaît très, très bien." Malheureusement, la réciproque est tout aussi vraie.