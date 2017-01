PSG : on ne l'attendait plus, mais Pastore pourrait faire son retour contre Monaco

On avait presque fini par perdre espoir. Sujet à de nombreux pépins physiques (mollet, genou, cheville…) et régulièrement trahi par son corps depuis plus d’un an et demi, Javier Pastore commençait à susciter des crispations en interne en reportant sans cesse son retour à la compétition. On s’est même demandé si l’élégant meneur de jeu du Paris Saint-Germain allait reporter le maillot parisien cette saison à force de fréquenter davantage l’infirmerie que les pelouses de Ligue 1.