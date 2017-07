Quand le club d'Amiens essaye de retarder le transfert de Neymar à Paris sur Twitter !

Si l'éventuelle arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain inquiète au plus haut point les supporters catalans, elle a également le don de provoquer des sueurs froides au sein du championnat de France. Sur Twitter, le club d'Amiens, qui jouera la formation parisienne lors de la première journée de championnat le 5 août prochain au Parc des Princes, a envoyé un petit message à destination de la superstar brésilienne.





Accompagné d'une photo montrant une scène de joie entre Luis Suarez, Neymar et Lionel Messi sous le maillot du Barça, le tweet conseille vivement à l'international auriverde de rester en Catalogne. Du moins, jusqu'à la fin du mois d'août. "Neymar, on voit que tu t'amuses bien avec tes potes Messi et Suarez. Du coup on te conseille de rester à Barcelone jusque fin août", peut-on lire sur le compte Twitter du club picard.