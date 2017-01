PSG : rayonnant contre Metz, Di Maria a-t-il (enfin) lancé sa saison ?

L’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United aurait très bien pu lâcher prise et tomber dans un cercle vicieux, mais la confiance (presque) aveugle que lui a maintenue le coach basque, malgré une petite mise à l’écart pour le dernier match de 2016 contre Lorient, commence à porter ses fruits, visiblement. Car depuis le depuis le début de l’année, et avec en point d’orgue ce match contre Metz, Di Maria affiche un tout autre visage. Celui d’un joueur désireux de se racheter de sa première partie de saison manquée.