PSG : fin gastronome, Thomas Meunier va investir dans une... rôtisserie-traiteur en Belgique

Malgré l’importante médiatisation dont il fait désormais l’objet et son excellente adaptation au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain, qui lui vaut d’ailleurs le statut de meilleure recrue de l’intersaison, Thomas Meunier garde les pieds sur terre et le sens des réalités. Et le défenseur du PSG, qui travaillait encore à l’usine il y a six ans, n’oublie pas sa Belgique chérie, preuve en est ce drôle d’investissement qu’il s’apprête à consentir.