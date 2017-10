PSG : un bonus de trois millions d'euros pour Neymar s'il gagne le Ballon d'or

"Ce type de clause n'a rien de choquant", concède au Parisien Me Carlo Brusa, avocat spécialisé dans le football. "Ronaldo et Messi en bénéficient eux aussi. Et pour un club, c'est toujours un plaisir de verser une telle prime. Le fait de compter dans ses rangs un Ballon d'or représente une valeur ajoutée extraordinaire sur le plan médiatique et économique", explique-t-il.





Les partenaires du Brésilien espèrent eux aussi que Neymar obtienne le Ballon d'or. "Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je veux que Neymar soit Ballon d'or", avait affirmé Edinson Cavani au début du mois d'octobre, selon Le Parisien. "S'il est le meilleur, cela signifiera qu'il aura marqué beaucoup de buts et nous aura permis de gagner des choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner des titres", avait martelé l'Uruguayen. Même écho du côté du jeune Kylian Mbappé qui affirme vouloir "tout faire pour aider Neymar" à remporter la récompense. Pour l'instant, le joueur brésilien a été dans les rangs pour un Ballon d'or en 2015 seulement, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.