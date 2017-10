VIDÉO - Qualification historique du Panama pour le Mondial 2018 : pour fêter ça, le président décrète un jour férié

Tout avait pourtant mal commencé pour le Panama. Les hommes de Hernan Dario Gomez étaient menés 1-0 à la mi-temps avant d’égaliser et de marquer finalement le but de la victoire au bout du suspense. Néanmoins, l’égalisation des Panaméens (53ème minute) n’aurait pas dû être validée par l’arbitre. Et pour cause : la balle n'avait pas franchi entièrement la ligne.